Çanakkale'de orman yangını

Umurbey beldesi ile Şahinli köyü arasında kalan ormanlık alanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının hemen ardından, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahalelerini sürdürüyorlar.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de Lapseki ilçesinde çıkan yangına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale edildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, yangın yönetimiyle ilgili hava araçları ve teknolojiler üzerine Yangın Yönetim Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlerken, Lapseki ilçesinde bir orman yangınının başladığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı, yangına ilk etapta 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale edildiğini ifade etti.