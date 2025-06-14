Çanakkale’de orman yangınlarına karşı hummalı denetleme

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince anız ve orman yangınlarına karşı biçerdöverler, balya makinaları ve ot biçme makinalarının kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Çanakkale'de hububat hasadının devam ettiği bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik ekiplerince anız ve orman yangınlarına karşı biçerdöverler, balya makinaları ve ot biçme makinalarının kontrolleri aralıksız devam ediyor. Aynı zamanda rekolte tespit çalışmaları da yürütülüyor. Anız ve orman yangınlarına karşı; üreticilerin, biçerdöver, balya makinası ve ot biçme makinaları kullanıcıları uyarılarak almaları gereken tedbirler konularında bilgilendiriliyor. Köy muhtarları ve üreticiler, orman yangınlarını önleme konusunda büyük öneme sahip olan ormana bitişik hububat tarlalarında hasattan sonra; anızlardan arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturmaları konusunda bilgilendiriliyor. Kontrollerde, zorunlu olarak bulundurulması gereken biçerdöver operatörlerinin G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi veya Biçerdöver Operatör Belgesi ile tarihi geçmemiş 2 adet en az 6 kilogramlık yangın söndürücü cihaz bulunup bulunmadığı denetleniyor. Bulunmayan biçerdöverlerin çalışmasına izin verilmiyor. Denetimler sırasında dane kayıplarına karşı teknik ekipler tarafından kontroller yapılarak, bu konuda üreticiler bilgilendirilip verim kaybının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Çanakkale İl Tarım Orman ve Bölge Müdürülüğünce yapılan açıklamada, biçerdöver ve hasat makinaları kontrolleri ile rekolte tespit çalışmaları aralıksız devam edeceği belirtildi.