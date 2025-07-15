Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si Rus uyruklu toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyü girişi kavşağında meydana geldi. Rusya uyruklu Sergei Govo idaresindeki 1533 plakalı motosiklet ile A.E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada Rusya uyruklu Sergei Govo, Anastasia Govo ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sabiha Selvi, Fatma Merdin, Yusa Ekici ve Necibe Aykut yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

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