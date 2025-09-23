Çanakkale'de Otonom Sistemler Teknikerliği Programı açıldı

Çanakkale'de üniversite sanayi iş birliğiyle Otonom Sistemler Teknikerliği Programı açıldı. Dardanel ve ÇOMÜ iş birliğiyle açılan Otonom Sistemler Teknikerliği Programı, 32 kişilik kontenjanla Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim öğretime başladı.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki meslek yüksekokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yurt içinin yanı sıra Yunanistan ve Hollanda gibi ülkelerde devamlı yatırım halinde olduklarını ancak bu gelişmeyi sürdürebilmeleri için iyi yetiştirilmiş insan kaynaklarına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Kendi sektörlerine yönelik ihtiyacı üniversiteyle görüştüklerini ve bir yıl sonunda bugünkü duruma geldiklerini aktaran Önen, şöyle konuştu:

"Ben hem öğrencilerimizin hem de şirketlerimizin hem de Türkiye ekonomisinin geleceği olarak bu adımı son derece önemsiyorum. Burada bizim görevimiz sorumluluğumuz şudur, elimizden geldiğince bu işin sponsorluğunu yapmak. Öğrencilerin, tesislerimizde alacakları uygulamalarla en iyi şekilde yetişmesini sağlamak. Bu öğrencilerimize dünya vizyonunu vermek, desteklemek ve daha sonrasında da şirketlerimizde iş vermek bizim için en önemli hedeftir."

Önen, bu eğitimin sadece Dardanel'in ihtiyacını değil, Çanakkale ve Türkiye'deki diğer sanayi kuruluşlarının da bu konudaki ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, uluslararası düzeyde yetiştirecekleri insan kaynağının sektörler tarafından aranan elemanlar olduğunu söyledi.

Bu modelde öğretim elemanlarını da sektörden görevlendirdiklerini belirten Erenoğlu, 3+1 iş başı eğitim modeliyle stajların ardından sektörlere, sanayiciye, teknik elemanları arzu edilen düzeyde servis edeceklerini dile getirdi.

Erenoğlu, üniversite sanayi iş birliğinin bir yıl önce gündeme geldiğini, yapılan çalışmalar sonrası projenin YÖK'e sunulduğunu anlatarak, "Bu, 2 yıllık bir program ve ders planı A'dan Z'ye sanayicinin talebi doğrultusunda belirlendi. Öğrencilerin 2 yıl ön lisans ya da 4 yıl lisans düzeyinde zaman geçirmelerine veya ihtiyaç dışı dersleri almalarına gerçekten gerek yok. Çünkü fiilen bu alanlarda yetişmiş elemanları sektör talep ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Önen ve Erenoğlu, iki öğrenciyle pasta keserek Dardanel'in desteğiyle Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan bilgisayar laboratuvarını hizmete aldı.

Niyazi Önen, Erenoğlu ve beraberindekiler bilgisayar laboratuvarını ziyaret etti.

Programda Rektör Erenoğlu, günün anısına Önen'e plaket takdim etti.