Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi 9 şüpheli, provokatif eylemlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi 9 şüpheli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili protestoya katılıp, provokatif eylemlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili, Çanakkale'de düzenlenen protestoya katılıp provokatif eylemlerde bulundukları belirlenen DGD üyesi 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelilere yönelik belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda; U.A., K.Y., F.K., U.Ö., İ.E., N.Ö., B.K., E.T. ve S.D., "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Daha önce de provokatif eylemlerde bulundukları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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