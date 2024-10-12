Çanakkale'de sağanak sele döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de sağanak sele döndü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları suyla doldurdu.

Aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasına ait tente yıkıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 2 saat içinde Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vali, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

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