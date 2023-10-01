Çanakkale'de sağlık personeli ormanda ölü bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki ormanda, sağlık personeli Aytaç Tahtalı ölü bulundu.

KAYNAK: DHA
Çanakkale'de sağlık personeli ormanda ölü bulundu

Yenice panayır yeri yakınlarında, bu sabah yürüyüşüne çıkanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin evli, 2 çocuk babası sağlık personeli Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Tahtalı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tahtalı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

canakkalede-saglik-personeli-ormanda-olu-bulundu-1235-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Erciyes Dağı'na yılın ilk karı düştü Gündem
Erciyes Dağı'na yılın ilk karı düştü
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Gündem
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Kazada ölen polis memuru ile eşi son yolculuklarına uğurlandı Gündem
Kazada ölen polis memuru ile eşi son yolculuklarına uğurlandı
Şahinler çetesinin darp görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Şahinler çetesinin darp görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu film galasına giderken yolda durup salça yaptı Magazin
Ünlü oyuncu film galasına giderken yolda durup salça yaptı
Sel nedeniyle 2 kişinin öldüğü Aksaray'da polis ve AFAD teyakkuzda Gündem
Sel nedeniyle 2 kişinin öldüğü Aksaray'da polis ve AFAD teyakkuzda
Van'da 1 günde 6 bin uçurtma uçuruldu Gündem
Van'da 1 günde 6 bin uçurtma uçuruldu