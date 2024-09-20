Çanakkale'de savaşmış Anzak doktorun hikâyesi belgesel oluyor! Ünlü gazeteci çekimlerde silah kuşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de savaşmış Anzak doktorun hikâyesi belgesel oluyor! Ünlü gazeteci çekimlerde silah kuşandı

"Türk Chalie Plevneli Ryan- Üç Savaş Bir Doktor” isimli belgeselin yönetmenliğini üstlenen gazeteci Vedat Yenerer, çekimler esnasında silah kuşandı.

2013 yılında Ergenekon davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanan ve şimdilerde “Türk Chalie Plevneli Ryan- Üç Savaş Bir Doktor” isimli belgeselin yönetmenliğini üstlenen gazeteci Vedat Yenerer'in " çekimler sırasında silah kuşandığı anlar dikkat çekti.

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ÇEKİMLER ÇANAKKALE'DE BAŞLADI

Çanakkale Savaşı’nın 110. yıldönümünde Türkiye ve Avustralya'da eş zamanlı olarak gösterime girecek olan, “Türk Chalie Plevneli Ryan- Üç Savaş Bir Doktor” isimli belgeselin çekimleri savaşın yaşandığı noktalarda devam ediyor.

18 Mart 2025 tarihinde vizyona girecek belgesel, tecrübeli ve başarılı bir kadroya sahip olması, gerçek siper ve çatışmaların yaşandığı alanların da kullanılmasıyla dikkat çekiyor.

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FİLM KADROSU OLDUKÇA GÜÇLÜ

Ekibin yer yer duygusal anlar yaşandığı belgeselin, Genel Yönetmenliği'ni gazeteci Vedat Yenerer yaparken, yapımcılığını da Avustralya'da yaşayan iş insanı Murat Dereli üstleniyor. Belgeselin oyuncu kadrosunda ise Hakan Kumuk, Selçuk Eken, Ali Aker gibi tanınmış isimler de bulunuyor. Görüntü Yönetmenlği'ni, Akın Depecik yer alıyor.

Bu tarihi belgesel Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı,Başkan İsmail Kaşdemir ve yardıncılarının büyük katkıları ve eşşiz desteği ile hayata geçiriliyor. Belgeselin Aralık ayına kadar tamanlanması bekleniyor.

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BELGESELİN KONUSU NE?

Belgesel, Anzaklarla birlikte Çanakkale’de savaşan eski Osmanlı subayı Dr. Charles S. Ryan’ın hikayesini konu alıyor.

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