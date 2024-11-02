Çanakkale’de silah ticaretine darbe! 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de silah ticaretine darbe! 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Biga ilçesinde, 1'i Kocaeli'de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5'i Biga ilçesinde, 1'i Kocaeli'de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, birden fazla kişiyle hareket etmek suretiyle silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 5'i Biga'da 1'i Kocaeli'de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. 7 adreste yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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