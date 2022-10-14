Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Yenice ilçesinde 4 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ve uyuşturucu hazırlama aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
(Kaynak: İHA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.