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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 4 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:39
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Çanakkale’de şüphelilerin evine uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Yenice ilçesinde 4 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ve uyuşturucu hazırlama aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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