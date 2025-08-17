Çanakkale'de tahliye edilen 5 köyde yeni gelişme

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü civarında meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda büyüyerek geniş bir sahaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına karadan 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 farklı araç ve 985 personel ile yoğun şekilde müdahale sürüyor.

Yangında önlem amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri boşaltıldı. Tahliye edilen 5 köyden toplam 251 kişi emniyetli bölgelere nakledildi.

Çanakkale Valiliği'nin yangında tedbir amaçlı tahliye edilen köyler hakkında bilgi verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Çanakkale Gelibolu Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyümüzden 251 vatandaşımız güvenli alanlara taşınmıştır. Bunlardan 112'si Eceabat Gençlik Konukevinde misafir edilmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlarımız, ekiplerimiz yangına karşı mücadeleye devam etmektedir. Şu an itibari ile yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir."