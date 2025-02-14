Çanakkale’de TIR ile otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de TIR ile otomobil çarpıştı

Çanakkale'de korkutan bir kaza meydana geldi. TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Ezine yolu giriş kavşağında meydana gelen kazada 17 SV 440 plakalı TIR'ın sürücüsü Muharrem Şengül ile Bayramiç'ten Ezine'ye doğru seyreden 48 ET 818 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çarpışma sonucu otomobilde bulunan sürücü Fevzi Kurt araç içerisinde sıkıştı.

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Olay yerine hızla intikal eden Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun çaba harcayarak sıkışan Fevzi Kurt'u kurtardı.

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Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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