Çanakkale'de tiyatro gecesi

Çanakkale Yunusemre Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek tiyatroseverleri dünya tiyatro sahnesinin klasikleşmiş eserlerinden biriyle buluşturdu. İngiliz oyun yazarı Ray Cooney'in kaleme aldığı ve Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği Karmakarışık, Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun usta oyuncularının sahne performansıyla Yunus Emre Millet Çarşısı'nda sahnelendi.

Ebru Naz Eşli'nin yönetmenliğinde hazırlanan oyun, 1990'ların İngiltere'sinde yaşanan siyasi skandalları mizahi bir dille ele alıyor.

Seyircileri kahkahalara boğan oyun, hem içerdiği toplumsal göndermeler hem de sürükleyici kurgusuyla büyük beğeni topladı.

Etkinlikte Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca da tiyatroseverlere eşlik etti. Oyunu izleyen Gürtunca, gösterimin ardından sahneye çıkarak Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu oyuncularını kutladı.