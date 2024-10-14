Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı.

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Kazada her iki sürücü de yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yılmaz Ernur hayatını kaybetti.

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Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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