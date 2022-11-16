Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden "TCSG-907" ve ''KB-20'' botlarındaki ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 kaçak göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü. (AA)
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