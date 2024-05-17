Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonunda 110 gram skunk maddesi, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde V.C. isimli şahsın evinde iklimlendirme sistemi ile kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini alarak harekete geçti.

Ekipler, ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 110 gram skunk maddesi, 10 kök kenevir bitkisi, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet manuel terazi, 2 litre sıvı gübre, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet fan, 3 adet ısıtıcı, 3 adet termometre, 9 adet çimlenmeye bırakılmış tohum ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli şahsın hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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