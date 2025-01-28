Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale merkez ve Ezine ilçesinde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Adli işlemleri tamamlanın 10 zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevini gönderildi.

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik merkez ve Ezine ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 bin 136 gram bonzai, 854 uyuşturucu hap, 354 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 37 bin 185 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale’de uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Çanakkale’de uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Son Haberler
İş insanları arasında 3.5 milyon liralık saat tartışması!
İş insanları arasında 3.5 milyon liralık saat tartışması!
Feyenoord, Milan’ın Gimenez teklifini "aşağılayıcı" buldu
Feyenoord, Milan’ın Gimenez teklifini "aşağılayıcı" buldu
Kars’ta kırağı manzarası görsel şölen sundu
Kars’ta kırağı manzarası görsel şölen sundu
Dün itibariyle ChatCPT'nin pabucunu dama attı! Dünyayı sallayan yapay zeka DeepSeek nedir?
Dün itibariyle ChatCPT'nin pabucunu dama attı! Dünyayı sallayan yapay zeka DeepSeek nedir?
Venezuela'da anayasa reformu tartışmaları 15 Şubat''ta başlıyor
Venezuela'da anayasa reformu tartışmaları 15 Şubat''ta başlıyor