Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta ve 3 evde yaptığı aramada 110 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta ve 3 evde yaptığı aramada 110 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı kontrol noktasında bir araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 110 gram esrar maddesi, 1 tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.

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