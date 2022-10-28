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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı   

Çanakkale'de polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.    

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 19:28
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı   

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı   
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Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 221,93 gram kannabinoid, 380 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içmek için kullanılan payp, 23 adet sikke, 6 tane tabanca, 1 pompalı tüfek ve suç gelirinden elde edildiği düşünülen 10 bin lira para ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 19 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 11'inin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. 



                                         

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