Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Biga ve Ezine ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesi Sarıkaya Köyü Mevki ile Ezine ilçesi Seferşah mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin konut ve araçlarında yapılan aramalarda, 20 gram Metamfetamin Uyuşturucu Madde, Lyrıca Hap, 5 gram esrar maddesi, 5 kenevir tohumu, Mini Hassas Terazi, 3 Payp, 1158 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3240 Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Yapımında Kullanılan Hammadde, Ruhsatsız Tabanca, 5 Tabanca Mermisi, 22 bin 750 TL suçta elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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