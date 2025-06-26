Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: İHA
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucu 25 Haziran'da Merkez ve Biga ilçelerinde yapılan aramalarda muhtelif çeşit ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gerçekleştrilen operasyonlarda yakalanan V.D., C.Ç., Y.İ., E.Ç. ve O.İ. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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