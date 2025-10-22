Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ile Mücadele’ çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Bayramiç, Biga, Çan ve Ezine ilçelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu madde Kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, 28personel ve narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 762 gram sentetik kannabinoid, 2 gram satışa hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid, 25 gram sentetik kannabinoid hammadde, 10 gram metamfetamin, 150 adet sentetik ecza, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı(Payp), hassas terazi, 400 mililitre aseton, manuel sigara sarma makinesi, 195 adet sentetik kannabinoid fişekleme/paketlemede kullanılan kilitli poşet, sentetik kannabinoid fişekleme/paketlemede kullanılan rulo jelatin, 6 adet cep telefonu, 5 bin 700 TL suç geliri para ele geçirildi. Gerçekleştirlen operasyonlarda şüpheli 17 kişi hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 5’i tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülürken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.