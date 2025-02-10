Çanakkale’de uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda ele geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 900 gram kubar esrar ile 3 sentetik ecza ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 900 gram kubar esrar, 3 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Biga ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 900 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza, kurusıkı tabanca, kurusıkıdan bozma 9 mm çapında tabanca, 109 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet 9 mm çapında fişek, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, 33 bin 680 TL suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında jandarma 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale’de uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda ele geçirildi

Çanakkale’de uyuşturucu satıcılarına darbe! Çok sayıda ele geçirildi

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