Çanakkale’de yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Çanakkale’de yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de çıkan ev yangınında 79 yaşında tek yaşayan kadın dumandan etkilenerek can verdi.

Çanakkale Biga ilçesine bağlı Güleç köyünde bir evde saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası eve giren ekipler Hüsniye Balkan'ın cansız bedenini buldu.

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Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Balkan'ın yangın esnasında çıkmaya çalışırken evin giriş kapısını önünde dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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