Çanakkale’de yangın!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çanakkale’de yangın!

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki bir köy evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tüp patladı.

Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesindeki bir köy evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tüp patladı. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kulanılamaz hale geldi.

Yangın, Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde bugün akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükselmesiyle evdeki mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evde büyük çaplı hasara neden olan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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