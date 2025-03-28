Çanakkale’de yangın! Kundaklandığını iddia edildi: 1 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çanakkale’de yangın! Kundaklandığını iddia edildi: 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan kişinin ihbarı üzerine çıkan yangının kundaklama yapıldığı iddia edildi. Kayınbiraderi gözaltına alındı.

Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi'nde Ramis Şahin'e (65) ait tek katlı evde dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Aysel Şahin'in ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada Ramis Şahin, evinin eşinin kardeşi Ayhan K. tarafından kundaklandığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Kundaklama şüphesiyle Ayhan K., polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çanakkale’de yangın! Kundaklandığını iddia edildi: 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’de yangın! Kundaklandığını iddia edildi: 1 kişi gözaltına alındı

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