Çanakkale'de Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Çanakkale'de Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı

LASTİK BOTUN MOTORUNUN SÖKÜLEREK GÖÇMENLERİN ÖLÜME TERK EDİLDİĞİ BELİRLENDİ.

Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından bot içindeki 20 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motorunun söküldüğü ve bu nedenle denizin ortasında mahsur kaldığı görüldü.

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