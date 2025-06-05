Çanakkale’de zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Çanakkale’de zincirleme kaza: 5 yaralı

Çanakkale'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 59 AIA 003 plakalı otomobile çarptı.

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Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve 4 yaşındaki A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan A.K. adlı çocuğu durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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