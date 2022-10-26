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Nefes kesen av kamerada. 1 saat uğraştı, boyu kadar balık yakaladı

Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 20 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (49) 47 kilogram ağırlığında 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, 1 saat süren nefes kesen avı su altı kamerasıyla kaydetti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:54
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Çanakkale'deki nefes kesen av kamerada. 1 saat uğraştı, boyu kadar balık yakaladı

Nefes kesen av kamerada. 1 saat uğraştı, boyu kadar balık yakaladı
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Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla geçtiğimiz günlerde Bozcaada açıklarında boğazın derin sularına daldı.

Dipte ağaşon tekniğiyle avını bekleyen Turan, 20 metre derinlikte yaptığı dalışta, dev bir akyaya atış yaptı. Turan, vurduğu 47 kilo ağırlığında ve 1 metre 80 santim boyundaki dev balığı kıyıya çıkarabilmek için yaklaşık 1 saat mücadele etti. Akya'yı vurduğu anları ve o amansız mücadelesini saniye saniye kaydetti.

Dalgıç Müjdat Turan, 20 metre derinliğe daldıktan 10 saniye sonra zıpkınıyla bir akya sürüsüyle karşılaştı. Zıpkınıyla ses çıkaran Turan, Akya'yı vurdu ancak zıpkın balığın kemiğine takıldı. Misinanın kopmasını göz önünde bulunduran Turan su yüzüne çıkarak tekrar daldı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Turan akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Turan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Bozcaada açıklarında 20 metre derinliğe daldığını belirten dalgıç Müjdat Turan, “Sabah saatlerinde Bozcaada açıklarında akya taşım vardı benim oraya daldım. Daldıktan yaklaşık 10 saniye sonra atışımı yaptım. Ancak şiş balığın diğer tarafıma geçmedi. İşte tamda bundan sonra benim için çok zorlu bir mücadele başladı. 1 saat boyunca balık beni sürükledi. Mecburen sürüklenmek zorundaydım. Misina kopar diye tekrar su yüzüne çıkarak tekrar daldım ve ikinci atışımı yaptım. Ciddi şekilde yoruldum ama almayı da başardım. Balığın boyu 1 metre 80 santimetre geldi kilosuda 47 kilo olarak tarttık” dedi.

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