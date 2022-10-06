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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de bu sabah orman yangını gerçekleşmiş, ekipler söndürme çalışmalarına canla başla destek vermişti. Yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:58
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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyü civarında saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin katılmış ve söndürme çalışmaları gerçekleştirmişti.

Yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. 

Yetkililer tarafından yangında 3 hektar ormanlık alanının ve 4 hektar ziraat alanının zarar gördüğü ifade edildi.

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