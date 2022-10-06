Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyü civarında saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin katılmış ve söndürme çalışmaları gerçekleştirmişti.
Yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
Yetkililer tarafından yangında 3 hektar ormanlık alanının ve 4 hektar ziraat alanının zarar gördüğü ifade edildi.
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