Çanakkale’deki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme

Lapseki'nin Umurbey beldesinde 20 Ekim'de orman deposu mevkiinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan 4 uçak, karadan ise 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, iddiaya göre iki kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edildi. İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.