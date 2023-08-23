Çanakkale'deki yangının neden çıktığı belli oldu. Bütün şehir bu rezillikle çalkalanıyor

Çanakkale'deki yangının çıkış sebebi belli oldu. Bölgedeki vatandaşlar, her sene aynı bölgede salça yapımında yangınlar çıktığını, bu sene ise bu yangının büyüdüğünü iddia etti.

Çanakkale'deki yangının neden çıktığı belli oldu. Bütün şehir bu rezillikle çalkalanıyor

Editör: Abdullah İstenci
Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün saat 11.39 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına müdahaleler sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının ilerlemesinin durduğunu açıkladı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Yeniçağ yazarı ve Çanakkale temsilcisi Yaşar Gürsoy'un bölgedeki vatandaşlardan aldığı bilgiye göre; yangının salça yapımı sırasında yakılan ateşten meydana geldiği iddia edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların anlattıklarına göre, her sene salça yapımı için büyük kazanlar altına ateş yakılması sebebiyle bölgede yangınlar çıktığı iddia edildi.

Bu sene de salça yapımı için yakılan ateşlerin rüzgarın etkisiyle büyüyerek kontrolden çıktığı ve büyük bir alanı kapladığı iddia edildi.

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Bölge halkının konuştuğu bir diğer iddia ise, yangının anız yakımı sırasında rüzgar etkisiyle kontrolden çıkarak ormana yayıldığı yönünde.

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Bir diğer iddia ise yangının, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan yayıldığı yönünde.

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Yangının ilk başladığı nokta olan Damyeri Mevkiinin bağlı olduğu Mareşal Fevzi Çakmak Köyü Muhtarı İbrahim Bağkazan yaptığı açıklamada Jandarmanın ilk belirlemelere göre yangının elektrik direğinden çıkmış olduğunu tespit ettiğini ifade etti.

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 8 ADET UÇAK KATILIYOR

Yangının söndürülmesi çalışmalarına; 8 adet söndürme uçağı katılıyor. Uçakların arasında çok yüksek tonajda su taşıyabilen Rusya'dan kiralanan bir uçak da bulunuyor.

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YANGINA 26 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Çalışmalara 26 adet söndürme helikopteri (4 adedi gece görüşlü), 639 arazöz ve iş makinasının yanı sıra 2700'e yakın personelle dört koldan devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde olası en kötü senaryoya karşı her türlü tedbir alındığı çalışmalarda; 9 köy tahliye edildi. Bu 9 köyde 337 hane bulunduğu ve 1251 vatandaşın yaşadığı belirtildi.

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KÖY EVLERİ HASAR GÖRDÜ

Bu köylerden Ulupınar'da 5 beş ev, Yağcılar'da 4 ev hasar görmüş durumda.

Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaklaşık 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8'i müşahede altında. Müşahade altında bulunan hastalardan hayati tehlikesi olan bir vatandaş yok.

85 küçükbaş 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan zayiatı bulunuyor. Ayrıca 10 ahır hasar almış durumda.

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ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

Hali hazırda hava araçları yoğun bir şekilde şu anda su alma faaliyetlerine devam ettiği için Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale-Çan karayolu da tedbiren kapatılmıştır.

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1500 hektarlık bir alanda geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediliyor. Yangının etrafı 1500 hektar hemen hemen çevrilmiş vaziyette.

YERLEŞİM YERLERİ KÜLE DÖNDÜ
Yangından etkilenen Yağcılar Köyü'nde bir ev alevlere teslim olurken, bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlar ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Çanakkale'de bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı." açıklamasında bulundu.

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