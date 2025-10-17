Çanakkale’nin tanıtımında büyük emekleri bulunan Burak Gür, 6 yıl önce “Çanakkale’ye Dair Her Şey” sloganıyla kurduğu @canakkalenenerede sosyal medya hesabıyla yola çıktı.

Kentin yalnızca doğal ve tarihi güzelliklerini değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal konularını da gündeme taşıyan Gür, kısa sürede Çanakkale halkının sevgisini ve takdirini kazandı.

Bugün 286 bin takipçiye ulaşan hesabı aracılığıyla kentin tanıtımına yeni bir soluk kazandıran Gür, paylaşımlarında hem yerel işletmeleri hem de Çanakkale’nin gizli kalmış güzelliklerini ön plana çıkarıyor.

“İşbirliğine açık” mottosuyla hareket eden Gür, yerel markalarla ortak çalışmalar yaparak bölge turizmine katkı sağlıyor.

DÜNYA DEVİ CHERY’DEN DAVET

Başarılı içerikleriyle dikkat çeken Burak Gür, şimdi de uluslararası bir başarıya imza atıyor.

Dünya otomotiv devlerinden Chery, Gür’ü Çin’in Wuhu kentinde 16–22 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 Chery International User Summit etkinliğine davet etti.

Zirveye, 70’e yakın ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı bekleniyor.

Türkiye’den yalnızca 20 kişi bu özel organizasyona davet edildi.

Burak Gür, bu seçkin isimler arasında yer alarak Çanakkale’yi ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek.

GLOBAL SAHNEYE AÇILAN KAPI

Chery’nin her yıl düzenlediği bu prestijli zirvede, markanın global vizyonu, kullanıcı deneyimleri ve geleceğe yönelik yenilikçi stratejileri paylaşılacak.

Burak Gür’ün daveti, hem Çanakkale’den çıkan bir dijital içerik üreticisinin başarısını hem de yerel markaların uluslararası tanıtım gücünü simgeliyor.

Çanakkale’den çıkan bu hikâye, Türkiye’de sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımının nasıl global fırsatlara kapı aralayabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

KENT VE ÜLKE ADINA GURUR

Çanakkale’nin yerel değerlerini dünya sahnesine taşıyan Burak Gür’ün Chery zirvesine katılımı, hem kent hem de ülke adına büyük bir gurur kaynağı olarak görülüyor.

Etkinlik sonrasında Gür’ün deneyimlerini takipçileriyle paylaşması bekleniyor.