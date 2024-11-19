Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem (19 Kasım 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz'i diken üstünde tutacak deprem riski açıklaması: Tehlike bilinenden daha yüksek!
Gürgendere mevkiindeki depremin 11.1 kilometre derinlekte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 19, 2024
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) https://t.co/ozES1EFdhG
19.11.2024, 10:46:15 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 11.2 km#Kandilli
Depremin yıktığı evin 5 metre altında bulundu. Görenin ağzı açık kaldı