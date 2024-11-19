Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem (19 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem (19 Kasım 2024)

Son dakika... Son dakika... Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Gürgendere mevkiindeki depremin 11.1 kilometre derinlekte gerçekleştiği bildirildi.

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