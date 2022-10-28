Kırmızı ışıkta duramadı. Araçlara çarptı. 2 kişi yaralndı

Kaza, Çan Tepeköy sapağındaki ışıklarda meydana geldi.

İsa U.'nun kullanmakta olduğu araç, kırmızı ışıkta bekleyen O.K. 'nın kullanmakta oldu kamyonete çarparak durdu.

4 aracın karıştığı kazada kamyonet ve iki araç maddi hasar aldı. Kazayı yapan araç sürücüsü İsa U., Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralı İsa U. ve Ünzile U., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)