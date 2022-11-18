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Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferleri iptal 

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın (cumartesi) yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 17:26
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Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılacak feribot seferleri iptal 

Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferleri iptal 
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İHA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın (Cumartesi) Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 09.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 10.00'da sefer yapılacağı belirtilirken, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

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