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Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:42
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Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
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İHA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. 

Buna göre Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 15.00'de yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

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