Çanakkale’nin iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda taşımalı eğitim tatil edildi. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler hava şartları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha kararına istinaden 10.02.2025 Pazartesi günü itibarıyla sadece "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" denildi.

Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Hava şartları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden 1 gün süreyle İlçe Hıfzısıhha kararına istinaden 10.02.2025 Pazartesi günü itibarıyla sadece Çan ilçemizde "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" ifadelerine yer verildi.