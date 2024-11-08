Canan Efendigil Karatay'dan "Panzehir"

Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay ile Nihal Doğan'ın söyleşisi hayykitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

ARKA KAPAK'TAN

Canan Hoca bedenimize, bedenimizin isleyişine, ihtiyaçlarına, hastalıklarımıza, bakterilerimize, kilolarımıza, yediklerimize ve ilaç diye içtiklerimize, beden dediğimiz bu nimete yeniden bakmamızı sağladı. Yaşam biçimimizi gözden geçirip zararlı kimyasallardan uzaklaşmamızı da... Onunla hastalıklardan kurtulduk, onlarca kilo verdik, mutfağımızı ve evimizi onunla yeniden organize ettik, çocuklarımızı onun söyledikleriyle beslemeye çalıştık.

Biz Canan Hoca’yı sevdik, ona inandık, güvendik, evimizin köşesinde ona bir yer verdik. Her evde ayrı bir koltuğu oldu; kimisi abla, kimisi anne, kimisi teyze, kimisi anneanne, kimisi babaanne, kimisi bizim profesör diyerek benimsedi onu 7’den 70’e…

Bu kitapla Canan Hoca’nın bambaşka bir yanına, hayatına tanık olacaksınız. Çocukluğu, ilk anıları, acısını çektikleri, öğrendikleri, sevdikleri, gezdikleri, ille de mücadeleleri… Çalışmaktan, öğrenmekten hiçbir zaman yılmamış, sahip olduklarını paylaşmayı yüce bir değer olarak gören ve hayatını ailesine ve mesleğine adayan bir tıp insanının, bir annenin, bir kadının hayat hikâyesini okuyacaksınız.

“İnsan bir bütündür,” dedi Canan Hoca, “ruhu da bir bütündür” ve bize bizi bu bütünlük içinde anlattı, biz, kendimizi bu bütünlük içinde görmeyi öğreniyoruz. Evet, biz Canan Hoca’nın değerini biliyoruz ve onu çok seviyoruz.