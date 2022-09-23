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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Meme kanserini yenen oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaştı. Ergüder, kırmızı iç çamaşırının görünmesi üzerine "Bu külot şov mu?" diyen bir takipçisine cevap verdi.

Galeri Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:03
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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Geçen yıl meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder, sevenlerini üzmüştü.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Hemen tedaviye başlayan Ergüder, kısa süre içerisinde kendisini toparlamayı başardı ve şimdilerde ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Ergüder son olarak da dans ettiği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Ergüder'in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi ise takipçilerinin hemen dikkatini çekti.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Ünlü oyuncu, dans görüntüleriyle ilgili bir takipçisinin "Ne bu, külot şov mu?" yorumuna, "Hayır tango" diyerek yanıt verdi.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Ergüder'e Menajerimi Ara dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu'nun da destek verdiği görüldü.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

İşte o yorum...

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Sağlığına kavuşan 44 yaşındaki oyuncu yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

11/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol'un (Aslan) yer alacağı Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

13/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

14/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

15/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

16/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

17/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

18/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

19/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

20/20
Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

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