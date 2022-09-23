Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat

Geçen yıl meme kanserine yakalanan oyuncu Canan Ergüder, sevenlerini üzmüştü.
Hemen tedaviye başlayan Ergüder, kısa süre içerisinde kendisini toparlamayı başardı ve şimdilerde ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor.
Ergüder son olarak da dans ettiği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Ergüder'in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi ise takipçilerinin hemen dikkatini çekti.
Ünlü oyuncu, dans görüntüleriyle ilgili bir takipçisinin "Ne bu, külot şov mu?" yorumuna, "Hayır tango" diyerek yanıt verdi.
Ergüder'e Menajerimi Ara dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu'nun da destek verdiği görüldü.
İşte o yorum...
Sağlığına kavuşan 44 yaşındaki oyuncu yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol'un (Aslan) yer alacağı Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu.