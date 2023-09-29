Canan Hoca, neden zeytinyağı için “Aç karnına bir kaşık “ dedi

Prof. Dr. Canan Karatay, “Diğer yağlara göre çok daha faydalı olan bu zeytinyağının her sabah bir kaşık aç karnına içilmesi mucize sonuçlar verir doğurur”dedi.

Canan Hoca, neden zeytinyağı için “Aç karnına bir kaşık “ dedi

'Sıvı altın' adıyla da biliniyor zeytinyağı. Yemeklere kattığı lezzet bir yana sağlığa müthiş faydaları olduğu biliniyor. Uzmanlar her defasında zeytinyağının faydalarından söz ediyor. O uzmanlardan en önde geleni ise Prof. Canan Karatay. Karatay bir kez daha zeytinyağının faydalarından söz etti ve bir yöntem söyledi. İşte o yöntem.

Zeytinyağının sadece bir kaşığı öyle hastalıklardan koruyor ki duyanlar şaşırıyor. Prof. Karatay'da zayıflamak isteyen kişilerin zeytinyağı ve zeytinyağı içeren yemekler tüketmesi gerektiğinin vurguluyor ve kıymetini "Zeytin ve zeytinyağının kıymetini bilin. Doğru yoldasınız. Zeytinyağlı yemeye devam edin, ama ekmekten, börekten vazgeçin. Zeytinyağı ve zeytinyağlı sebze yemekleri yerseniz, zayıflarsınız. Zeytinyağı yiyin, zayıflayın” diyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ TERTEMİZ YAPIYOR

Mucizevi besin, içerdiği bileşenler sayesinde sindirim sistemini adeta tertemiz yapıyor. Bağırsaklardan yenen besinler adeta tamamen sindiriliyor.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Zeytinyağı kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor. Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; zeytinyağının asidik içeriğinin bağırsak ve rektum kanserine zemin hazırlayan faktörleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Zeytinyağı ince bağırsağı çalıştırıyor, katı yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırıyor. Sindirilen atıkların bağırsaklara geçişine de ayrıca destek sağlıyor

HÜCRE DUVARLARININ ADETA SIVASI

Zeytinyağı içerisindeki polifenoller sayesinde hücre duvarının oluşturulmasını destekleyici özelliği bulunuyor. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan arter duvarlarının elastikiyetini yükseltiyor.

KARACİĞERİ PIRIL PIRIL YAPIYOR

Güçlü bir antioksidan olan zeytinyağı, karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırıyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Zeytin yüksek oranda kalsiyum içeren bir besin. Zeytinyağı ise bu sayede kemikleri korur ve güçlendirir. Bu nedenle özellikle yaşlıların ve gelişme çağındaki çocukların zeytinyağı tüketmeleri kesinlikle öneriliyor.


METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırıyor. Bu sayede kilo verme kolaylaşıyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜN DÜŞMANI

Kötü kolesterol türlerinden biri olan LDL kolesterolün, pulmoner kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini arttırdığı biliniyor. Zeytinyağı içerdiği antioksidanlar sayesinde LDL kolesterolün olumsuz etkilerini aşağı seviyelere çekiyor.

İLTİHABI YOK EDİYOR

Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip. Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önlüyor. İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Vücuttaki mevcut iltihabı azaltıyor.

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Yüzde 70 oranında doymamış yağ asidi içeren zeytinyağı, bu özelliği sayesinde kandaki kolesterol birikimini azaltıyor. Kalp dostu bir besin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor.

Öne Çıkanlar
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Son Haberler
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı Güncel
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür Magazin
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti... Güncel
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti...
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı Güncel
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı
Manchester United Galatasaray maçı şifresiz kanalda Spor
Manchester United Galatasaray maçı şifresiz kanalda
Kedi tırnağı otu kalp ve damar sağlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı otu kalp ve damar sağlığına iyi geliyor