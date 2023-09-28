Canan Hoca’dan müthiş ikili

Prof. Dr. Canan Karatay, “Sabahları 1 kaşık içen turp gibi hissediyor” dedi ve o müthiş ikiliyi açıkladı

Canan Hoca’dan müthiş ikili

Prof. Canan Karatay, önerdiği basit karışımla güne zinde başlamanızı sağlıyor. İşte o muhteşem ve herkesin bildiği müthiş ikili...

Salgınların ardı arkası kesilmezken sağlıklı beslenmenin önemi daha da arttı. Birçok kişi, artık sağlıklı besinler, sağlıklı takviye gıdalar tercih ediyor. Hemen her dakika sağlıklı beslenmenin püf noktaları araştırılıyor.
İki besin ürünü ise adeta mucize saçıyor. Hem de sofralarımızdan eksik etmediğimiz iki ürün. Zeytinyağı ve limon.

Prof. Canan Karatay evden eksik etmediğiniz o iki malzeme ile hazırlanan karışımın düzenli tüketildiğinde insan bedenini turp gibi yaptığını söylüyor.

Özellikle bu aylarda müthiş faydası olan zeytinyağı limon karışımı vücuda zindelik katıyor. Karaciğerinize iyi gelecek bu karışım sayesinde vücutta birikin toksinler de dışarı atılacak. Tek yapmanız gereken bu karışım her sabah düzenli olarak tüketmek...

ÖMRÜ UZATIYOR

Evdeki iki doğal malzemenin birleşiminden oluşan bu karışım ile resmen ömrünüz uzayacak. Bu karışımın ise tek bir püf noktası var. Zeytinyağının üzerine limon sıkıp her sabah düzenli olarak bu karışımı yutarsanız, karaciğeriniz temizlenecek, deride biriken toksinler dışarı atılacak. Bu sayede sabahları hem daha dinç olacaksınız hem de kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bu karışımın tek bir püf noktası var, o da düzenli kullanılması gerektiği, her zaman düzenli bir şekilde tüketirseniz, faydaları gözle görülür bir şekilde olacaktır.

İŞTE ZEYTİNYAĞI VE LİMON KARIŞIMININ YARARLARI

Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtuluyor. Bu karışım bu sorunları ortadan kaldırıp, böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi daha sağlıklı bir vücut ve cilt için değerli ve önemli diyebiliriz.

Karaciğeri rahatlatırken, gözaltı torbalarından ise kurtaracak. Karaciğer ve derideki toksinleri atmaya yardımcı olacak.

Safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtuluyor."Alzheimer" hastalığından ve ruhsal çöküntüden korunmanıza destek verir. Çünkü depresyon riskini azlatırken, hafızayı ise güçlendirdiği ortaya çıkmıştır.

Zeytinyağındaki vitamin ve minerallerle limonun içindeki C vitamininin birleşimi daha sağlıklı bir vücut ve cilt için değerli ve önemli diyebiliriz.

Karaciğeri rahatlatırken, gözaltı torbalarından ise kurtaracak. Karaciğer ve derideki toksinleri atmaya yardımcı olacak.



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