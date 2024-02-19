Canan Hocadan yeni bir kahve içim tarifi

Canan Karatay, her zamanki gibi gündemde. Sıra dışı tavsiyeleriyle tanınan Canan Karatay, son zamanlarda yaptığı bir röportajla çok konuşuldu. Midye, paket dondurma ve yulaf hakkında ilginç yorumlar yapan Karatay, şimdi de başka bir önemli konuya değindi.

Obeziteye karşı mücadele eden Canan Karatay, doğal beslenme önerileriyle vatandaşlara yol gösteriyor. Toplumun ilgisini çeken Canan Karatay, yaptığı açıklama da alışkanlığını bozmayarak ilgi çekici çıkışlarda bulundu.

AÇ KARNINA İÇİN CİN GİBİ OLUN



Her sabah kesinlikle bir fincan Türk kahvesi içtiğini söyleyen Karatay, şekere karşı verdiği savaşı, burada da sürdürdü. Türk kahvesinin şekeri sevmediğini, kesinlikle şekersiz içilmesi gerektiğini vurgulayan ünlü hekim, kahvenin çok güçlü bir antioksidan olduğunu belirtti. Karatay, “Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Sabah aç karnına içerim. Canlandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidandır” diye konuştu.



TÜRK KAHVESİ DOMATESTEN 100 KAT ETKİLİ

Türk kahvesinin canlandırdığını ve rahatlattığını söyleyen Karatay, antioksidan bakımından da zengin olduğunu ifade etti. Bir fincan Türk kahvesinden alınan antioksidan bir tane domatesten alınandan çok daha fazladır diye belirten Canan Karatay , “Kahve beyni de açar, cin gibi olursunuz…” diye konuştu.





KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ

Prof. Karatay, işlenmiş kahvelerin ve süt tozunun çok fazla şeker içerdiğini ve asla tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi ve şöyle konuştu:

“İşlenmişlere karşıyım. Latte’ler işlenmiştir. Süt tozu kesinlikle kullanılmamalıdır. Türk kahvesi en sağlıklı olanıdır.”