Kulis bilgilerine göre, CHP'deki 2021 cumhurbaşkanı adaylığı seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması, o tarihte tutukluluğu gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasının açılmasına sebep oldu.

Dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi kulislere İmamoğlu ile arasının açıldığı yönünde yansımıştı. Kaftancıoğlu 2023 yılında da 'CHP'de değişim şart' diyen Özgür Özel'e de sert çıkarak "kardeşim önce kendinizi değiştirin" ifadelerini kullanması gerilimi tırmandırmıştı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF GELDİ

CHP'li Özgür Çelik'in İstanbul İl başkanı seçilmesinin ardından ortalarda görülmeyen Kaftancıoğlu'ndan aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Milletvekili olmak istediği iddia edilen Kaftancıoğlu, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında kurulan Aile Dayanışması Ağı'nın bugünkü buluşmasına Dilek İmamoğlu'nun yanında görüldü.

İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinleyen Kafancıoğlu, Dilek İmamoğlu'nun konuşmasının bitmesinin ardından kendisine sarıldı.

Gürsel Tekin'in geçen ay CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından Kaftancıoğlu'nun da Tekin'i destekleyeceği iddia edilmiş; Kaftancıoğlu'ndan, iddiayla ilgili "Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz. Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum" açıklaması gelmişti.

Kaftancıoğlu, 2024 yılında CHP lideri Özgür Özel ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in çağrı ve yönlendirmelerine karşın 1 Mayıs'ta Saraçhane'de toplanarak Haliç Köprüsü üzerinden Taksim'e yürümeleri beklenen sendika ve siyasi parti gruplarının Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun alandan ayrılması üzerine başlayan tartışmaya yaptığı yorumla da dikkat çekmişti.

Kaftancıoğlu “Vazgeçilecek yürüyüş için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.” demişti.