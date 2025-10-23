Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunduğu bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle emniyete çağrıldı.

Kaftancıoğlu’nun, 1 Mayıs 2025’te Erdoğan’ın 30 Nisan’daki paylaşımına yanıt olarak yaptığı açıklama, ifade çağrısının gerekçesi olarak gösterildi.

Olay, Erdoğan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla başladı. Erdoğan, hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dile getirerek, “kim haramilik yapıyorsa, kim beytülmale el uzatıyorsa hukuk devleti çerçevesinde hesap sorulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu ise bu paylaşımı alıntılayarak, “Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır!” şeklinde yanıt verdi. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre, Kaftancıoğlu bugün öğle saatlerinde Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’nde ifade verdikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıldı.