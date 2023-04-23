Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da işlem tamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan "İstanbul’da işlem tamam" açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da işlem tamam

Editör: Dilek Kılıç Taşdemir

Türkiye, 14 Mayıs'taki kritik seçim için geri sayıma başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 21 gün kaldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sandık görevlilerinin seçim kurullarına teslimi işleminin tamamlandığını duyurdu.

Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam:) Ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakâr örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık! Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!"

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