İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'casusluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

Karara tepkiler sürerken CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kaftancıoğlu, soruşturmayla ilgili "Seçim iptali de dahil olmak üzere aynı zarfın içindeki oyları dahi manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır 2019 yerel seçimleri. Buradan casusluk falan çıkmaz" dedi.

"ÇIKSA ÇIKSA SEÇİM DÖNEMİNDEKİ HUKUKSUZLUKLARINIZ ÇIKAR"

Kaftancıoğlu, kişisel sosyal medya hesabından, İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle

"2019 İstanbul seçimlerinin nasıl kazanıldığını başta CHP örgütleri olmak üzere hepimiz biliyoruz.

Seçim iptali de dahil olmak üzere aynı zarfın içindeki oyları dahi manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır 2019 yerel seçimleri.

Buradan casusluk falan çıkmaz, çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!"

Öte yandan, Kulis bilgilerine göre, CHP'deki 2021 cumhurbaşkanı adaylığı seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması, o tarihte tutukluluğu gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasının açılmasına sebep olmuştu.

Kaftancıoğlu, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında kurulan Aile Dayanışması Ağı'nın 17 Ekim 2025'te düzenlediği buluşmasında Dilek İmamoğlu'na destek vermişti.