Canan Karatay 10 yaş gençleşmenin sırrını açıkladı. Her gün sadece 1 kaşık yemeniz yeterli

Gençleşmek isteyenlere beslenme uzmanı Canan Karatay'dan dikkat çekici bir öneri geldi.

Karatay, bu kez genç kalmanın sırrını açıkladı.

Bu besini her gün 1 kaşık tüketmek; hem saçları besliyor, hem de genç kalmanızı olanak sağlıyor.

Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Karatay, günlük hayatta sıkça tükettiğimiz besinler hakkında bilgi verirken, bu kez mucizevi bir besin hakkında altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Her gün sadece 1 kaşık tüketildiğinde birçok sağlık sorununu gideren bu besin adeta şifa kaynağı konumunda.

Canan Karatay, bu mucizevi besinin hem yaşlanmayı geciktirdiğini hem de saç sağlığına iyi geldiğini vurguladı.

TAHİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Prof. Dr. Karatay, kalp ve damar sağlığına oldukça fayda sağlayan tahinin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğinin altına çizdi.

İşte tahinin faydaları:

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük bir rol oynar.

Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.

Beyin sağlığını olumlu yönde etkileme özelliği bulunur.

Kemik rahatsızlıklarına iyi gelir ve kemikleri korur.

Kronik iltihaplanma durumlarını azaltmada etkilidir.

Kanser riskini en aza indirir ve kalp sağlığını korumada aktif bir rolü vardır.

Cilt hücrelerinin yaşlanmasını engeller ve cildin yenilenmesini sağlar.

Saç sağlığını koruma altına alır.