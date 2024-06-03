Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı

Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İç Hastalıkları uzmanı Canan Karatay, zeytin ağaçlarına verilen zararı gözler önüne sererek, "Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermesinler” ifadelerini kullandı.

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Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 1

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay son dönemde artan maden ocakları faaliyetlerinin orman alanlarına ve özellikle zeytin ağaçlarına verdiği zarara dikkat çekti.

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Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 2

Gelecekte büyük bir kıtlık olasılığına işaret ederek herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

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Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 3

Karatay, zeytin ağaçlarının bu olası kıtlık döneminde ayakta kalabilecek kadar dayanıklı olduğunu vurgulayarak, zeytin ve zeytinyağının önemine dikkat çekti.

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Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 4

Ayrıca, zeytin ağaçlarının yok edilmesine karşı çıkarak maden ocaklarının alternatif bölgelere kurulabileceğini ifade etti.

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Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 5

Karatay'ın bu uyarılarıyla birlikte, dünya genelindeki uzmanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin büyük çatışmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 6

Ukrayna'nın önemli bir tahıl üreticisi olması, bu bölgedeki belirsizliklerin küresel ölçekte bir kıtlık riskini artırabileceği endişesini güçlendirdi.

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Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı 7
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