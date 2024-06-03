Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay son dönemde artan maden ocakları faaliyetlerinin orman alanlarına ve özellikle zeytin ağaçlarına verdiği zarara dikkat çekti.
Gelecekte büyük bir kıtlık olasılığına işaret ederek herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Karatay, zeytin ağaçlarının bu olası kıtlık döneminde ayakta kalabilecek kadar dayanıklı olduğunu vurgulayarak, zeytin ve zeytinyağının önemine dikkat çekti.
Ayrıca, zeytin ağaçlarının yok edilmesine karşı çıkarak maden ocaklarının alternatif bölgelere kurulabileceğini ifade etti.
Karatay'ın bu uyarılarıyla birlikte, dünya genelindeki uzmanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin büyük çatışmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Ukrayna'nın önemli bir tahıl üreticisi olması, bu bölgedeki belirsizliklerin küresel ölçekte bir kıtlık riskini artırabileceği endişesini güçlendirdi.