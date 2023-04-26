Canan Karatay açıkladı. Eti böyle pişirirseniz ömrü uzatıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, eti kuyruk yağıyla birlikte pişirilmesini önererek bu şekilde yapıldığında insan ömrünün uzadığını açıkladı.

Canan Karatay açıkladı. Eti böyle pişirirseniz ömrü uzatıyor

Editör: Sami Gürel

Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yaşam sırlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Canan Karatay, “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur” sözlerini kullandı.

Canan Karatay'ın açıklamasından sonra herkes kuyruk yağının faydalarını araştırmaya başladı.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI…

-Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.
-Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

-Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

-Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

-Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

-Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

KURUK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuyruk yağının olduğu kadar koyunyününün de vücuda birçok faydası bulunuyor. O yüzden koyunyününü tercih edenlerin alacağı etki artıyor.

Kuyruk yağını vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar bulunuyor. Eriterek krem haline getirilen kuyruk yağını akşamdan dize sürüp koyunyünüyle, koyunyünü bulunmazsa temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamak gerekiyor.

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